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Суд України засудив до 15 років увʼязнення 20 депутатів російської Держдуми

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 20 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР», що стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110) до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:

  • Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 року народження;
  • Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р. н.;
  • Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р. н.;
  • Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р. н.;
  • Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р. н.;
  • Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р. н.;
  • Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р. н.;
  • Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р. н.;
  • Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р. н.;
  • Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р. н.;
  • Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р. н.;
  • Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р. н.;
  • Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р. н.;
  • Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р. н.;
  • Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р. н.;
  • Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р. н.;
  • Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р. н.;
  • Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р. н.;
  • Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р. н.;
  • Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р. н.

Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.

  • На початку березня СБУ передала до суду матеріали щодо 41 депутата Держдуми рф, які голосували за визнання «Л/ДНР». Раніше суди України вже виносили вироки депутатам Держдуми, зокрема Денису Майданову.