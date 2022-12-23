В Україні засудили до 15 років увʼязнення депутата держдуми рф за підтримку війни

В Україні засудили до 15 років позбавлення волі депутата держдуми росії дениса майданова. Він голосував за визнання самопроголошених «л/днр».

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів росії дениса майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України», — зазначили там.

Майданов 15 лютого підтримав постанову про звернення до президента рф визнати так звану незалежність «л/днр». Потім він 22 лютого голосував за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між росією та «л/днр».

Суд визнав депутата винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.