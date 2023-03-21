Правоохоронці Харківщини ідентифікували російського командира, який розстріляв автомобіль з подружжям

Правоохоронці Харківської області ідентифікували російського командира, який 23 червня 2022 року поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району розстріляв з кулемета бронемашини автомобіль з подружжям.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, подружжя з Донеччини виїхало на автомобілі до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх батьків. Поблизу села Велика Комишуваха їх авто на дорозі помітили російські військові, після чого БМП відкрила вогонь. Поранення дістав чоловік. Жінка намагалася врятувати його, проте росіяни продовжили обстріли.

У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Щоб врятувати родину, бійці ЗСУ відправили дрон із запискою «ЙДИ ЗА МНОЮ». Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя й життя чоловіка. Дрон привів її до українських військових. У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки й подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав там без тями, а потім зміг самотужки дістатися до бази ЗСУ.

Вогонь по автівці вів житель Москви, командир мотострілецького підрозділу. Він зізнався про свій злочин у розмові з дружиною. Цей дзвінок вдалося перехопити.

Окупанту повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Його оголосять у розшук.