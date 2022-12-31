Режисер Левицький випустив фільм про порятунок цивільних за допомогою військового дрона

Український кінорежисер Любомир Левицький виклав у відкритому доступі документальний фільм «Йди за мною». В його основі — зйомки з дрона, за допомогою якого військові рятували цивільних.

Про це пише видання «Хмарочос».

Стрічка розповідає про пару з Бахмуту, яка влітку поїхала рятувати батьків із зони бойових дій. Біля Ізюму автівка надто близько підʼїхала до російських позицій і потрапила під обстріл. Жінку з тяжко пораненим чоловіком помітив дрон 93 бригади «Холодний Яр». Оператор дрона почав скеровувати жінку до українських позицій. Військові передали Левицькому кадри, зняті квадрокоптером.