США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у Сполучених Штатів касетні боєприпаси, щоб використовувати їхні фрагменти для атак дронами. Україна, зокрема, шукає касетну авіабомбу MK-20 для скидання її окремих частин з дронів — це на додачу до 155-мм касетних артилерійських снарядів, які Україна просила раніше.

У лютому американська General Atomics запропонувала українській владі купити два розвідувально-ударні безпілотники MQ-9 Reaper за символічний долар, але із суттєвими «деякими витратами» — угода вимагатиме від Києва витратити майже $10 мільйонів на доставку Reaper в Україну та приблизно $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування.