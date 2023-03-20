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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

США виділяють Україні черговий пакет військової допомоги, його вартість — $350 мільйонів.

Про це 20 березня оголосив державний секретар Ентоні Блінкен.

До пакету увійдуть:

  • артилерійські боєприпаси 155 мм;
  • боєприпаси калібру 25 мм для гармат;
  • 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;
  • протитанкова зброя АТ-4;
  • річкові катери;
  • тепловізори, оптика;
  • обладнання для розмінування;
  • запчастини та польове обладнання.

На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у Сполучених Штатів касетні боєприпаси, щоб використовувати їхні фрагменти для атак дронами. Україна, зокрема, шукає касетну авіабомбу MK-20 для скидання її окремих частин з дронів — це на додачу до 155-мм касетних артилерійських снарядів, які Україна просила раніше.