Американська General Atomics запропонувала Україні за долар передові безпілотником MQ-9 Reaper, але з «деякими витратами»

Виконавчий директор американської компанії General Atomics Лінден Блю запропонував українській владі купити два розвідувально-ударних безпілотника MQ-9 Reaper за символічний долар, але із суттєвими «деякими витратами».
Про це пише газета The Wall Street Journal, яка має у своєму розпорядженні копію відповідного листа військовому аташе України у Вашингтоні.
Блю запропонував передові дрони для захисту від майбутнього нового наступу росіян. Угода вимагатиме від Києва витратити близько $10 мільйонів на доставку Reaper в Україну та близько $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування.
Представник General Atomics заявив у коментарі, що компанія обговорює потреби українських Збройних сил зі своїм урядом протягом багатьох місяців і готова надавати будь-яку можливу підтримку, проте не може коментувати конкретні угоди.
Представники української та американської влади на запити журналістів не відповіли.
- MQ-9 Reaper — це ударно-розвідувальний безпілотник, здатний літати на дальність до 1 900 км на швидкості понад 300 км/годину. Він може підніматися на 15 км і бути в повітрі до 28 годин. На озброєнні цей дрон має високоточні ракети.
- Politico ще у минулому році писало, що Військово-повітряні сили США хочуть передати Україні Reaper, проте в Пентагоні побоюються, що у разі втрати передові технології потраплять до рук ворогів.