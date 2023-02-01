Американська General Atomics запропонувала Україні за долар передові безпілотником MQ-9 Reaper, але з «деякими витратами»

Виконавчий директор американської компанії General Atomics Лінден Блю запропонував українській владі купити два розвідувально-ударних безпілотника MQ-9 Reaper за символічний долар, але із суттєвими «деякими витратами».

Про це пише газета The Wall Street Journal, яка має у своєму розпорядженні копію відповідного листа військовому аташе України у Вашингтоні.

Блю запропонував передові дрони для захисту від майбутнього нового наступу росіян. Угода вимагатиме від Києва витратити близько $10 мільйонів на доставку Reaper в Україну та близько $8 мільйонів на рік на технічне обслуговування.

Представник General Atomics заявив у коментарі, що компанія обговорює потреби українських Збройних сил зі своїм урядом протягом багатьох місяців і готова надавати будь-яку можливу підтримку, проте не може коментувати конкретні угоди.

Представники української та американської влади на запити журналістів не відповіли.