Рада звільнила міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Його планують відправити послом у Китай.
Про це пише нардеп Олексій Гончаренко.
Також Рада звільнила з посади віцепремʼєр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. На найближчому засіданні його призначать на нову посаду — віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.
Раніше премʼєр Денис Шмигаль підтверджував відставку Рябікіна і зазначав, що на його місце планують призначити колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишіна.
- 4 листопада 2021 року Павла Рябікіна призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Він встиг попрацювати в різних відомствах і сферах. За президента Віктора Ющенка був заступником міністра транспорту і надзвичайним і повноважним послом України в Данії. У 2014—2015 роках працював заступником голови Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка. З 2017 до листопада 2020 керував державним аеропортом «Бориспіль». 18 листопада 2020 року Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна головою Державної митної служби.