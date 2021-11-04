Глава Держмитслужби Павло Рябікін очолив Міністерство стратегічних галузей промисловості

Верховна Рада проголосувала за призначення керівника Держмитслужби Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Таке рішення підтримали 237 депутатів.

Павлу Рябікіну 56 років, він уродженець Києва. Навчався у КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права.

Він встиг попрацювати в різних відомствах і сферах. За президента Віктора Ющенка був заступником міністра транспорту і надзвичайним і повноважним послом України в Данії.

У 2014—2015 роках працював заступником голови Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка. З 2017-го до листопада 2020-го керував державним аеропортом «Бориспіль».