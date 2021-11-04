Глава Гостаможслужбы Павел Рябикин возглавил Министерство стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада проголосовала за назначение руководителя Гостаможслужбы Павла Рябикина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. Такое решение поддержали 237 депутатов.

Павлу Рябикину 56 лет, он уроженец Киева. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права.

Он успел поработать в разных ведомствах и сферах. При президенте Викторе Ющенко был замминистра транспорта и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании.

В 2014—2015 годах работал замглавы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко. С 2017-го по ноябрь 2020-го руководил государственным аэропортом «Борисполь».