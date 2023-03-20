Міжнародний кримінальний суд проситиме збільшити фінансування на розслідування воєнних злочинів в Україні

Міжнародний кримінальний суд планує просити про додаткові кошти для розслідування воєнних злочинів росії в Україні. Поки що бюджет не збільшували, попри велику кількість роботи в Україні.

Про це пише The Guardian.

Із таким проханням звернеться головний прокурор МКС Карім Хан у понеділок на конференції в Лондоні, організованій спільно урядами Великої Британії та Нідерландів з метою збору коштів для фінансування роботи МКС з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Наразі в Україні працює 40 слідчих, але фінансування їхньої роботи не збільшувалось.

Понад 40 країн візьмуть участь у конференції, організованій віцепремʼєр-міністром Великої Британії Домініком Раабом та міністром юстиції та безпеки Нідерландів Діланом Єшільгоз-Зегеріусом. Обʼєднане Королівство надає додаткові 395 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування роботи МКС.

У росії продовжують реагувати на рішення МКС видати ордер на арешт президента володимира путіна. У Кремлі кажуть, що ставляться до цього спокійно та продовжують працювати. Натомість експрезидент та заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв назвав рішення суду «остаточним обваленням системи міжнародного права» та навіть пригрозив вдарити ракетами по будівлі МКС.

У Китаї ж закликали суд зайняти «справедливу позицію» щодо російського президента путіна. Там наголосили, що Китай продовжуватиме «займати обʼєктивну і справедливу позицію в українській кризі та відіграватиме конструктивну роль у мирних переговорах». Водночас там також закликали суд уникати «подвійних стандартів» та «поважати імунітет» глав держав.