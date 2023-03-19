У Казахстані відбулись дострокові парламентські вибори. У Мажиліс проходять шість партій

У Казахстані 19 березня відбулися дострокові парламентські вибори, явка становила 53,25%.
Про це повідомляє місцеве видання Tengri News.
Перед виборами в країні спростили процедуру реєстрації політичних партій. Зокрема, реєстраційний поріг був знижений у чотири рази, з 20 до 5 тисяч членів. Відсоток проходження партій до Мажилісу цього разу також знизили — з 7% до 5%.
За даними екзит-полів, до Межилісу проходять такі партії:
- Amanat (найбільша пропрезидентська партія Казахстану, її очолює чинний президент Касим-Жомарт Токаєв) — 53,46%;
- Народно-демократична патріотична партія «Ауил» — 10,52%;
- Respublica — 8,90%;
- Демократична партія Казахстану «Ак жол» — 7,87%;
- Народна партія Казахстану — 6,25%;
- Загальнонаціональна соціал-демократична партія — 5,31%.
Ці вибори мають завершити низку політичних реформ, які президент Касим-Жомарт Токаєв проголосив у 2022 році.
- 26 листопада 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу після перемоги на дострокових президентських виборах. Він одразу підписав низку указів, які передбачають дострокові парламентські вибори. Згідно зі змінами до Конституції, він перебуватиме на цій посаді сім років — і не зможе балотуватися знову.
- У червні 2022 року в Казахстані провели референдум за внесення поправок до Конституції. Вони передбачають, що з Конституції повністю заберуть згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану, а також про його особливий статус. Крім цього, президенту країни забороняється бути членом політичних партій, він має бути рівновіддалений від усіх політичних рухів у Казахстані, а його найближчі родичі не можуть обіймати найвищі державні посади. Крім цього, тепер президента в Казахстані обиратимуть на один семирічний термін, і він не матиме права балотуватися вдруге.