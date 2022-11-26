Президент Казахстану Токаєв склав присягу і одразу оголосив про дострокові парламентські вибори. В Астані почалися протести

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу після перемоги на дострокових президентських виборах. Він одразу підписав низку указів, які передбачають дострокові парламентські вибори.

Про це пише Радіо Аззатик.

Токаєв заступив на новий президентський термін. Згідно зі змінами до Конституції, він перебуватиме на цій посаді сім років — і не зможе балотуватися знову.

У своєму виступі Токаєв подякував казахстанцям, які віддали за нього голоси, а також заявив, що необхідно повернути всі незаконно виведені з країни капітали. У той же час він підкреслив, що Казахстан продовжить багатовекторну зовнішню політику, розвиватиме відносини з державами на пострадянському просторі, США та Європейським Союзом, Китаєм.

Одразу після інавгурації Токаєв підписав низку указів, серед яких про заходи реалізації передвиборчої програми. Вона передбачає повне оновлення влади в країні. Зокрема, у Казахстані проведуть парламентські вибори за новою системою — за партійними списками та одномандатними округами. Вибори до верхньої палати Токаєв призначив на 14 січня, а вибори до нижньої палати мають відбутися до середини 2023 року. Також у Казахстані проведуть і вибори місцевих органів влади.

Після інавгурації Токаєва в місті Астана на півдні країни почалися вуличні протести проти його правління. Місцеві ЗМІ пишуть, що людей почали затримувати, а в місті блокують інтернет та мобільний звʼязок.