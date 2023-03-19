Президент Александар Вучич: Сербія хоче нормалізувати відносини з Косовом, але не підпише жодної угоди

Сербія хоче «нормальних відносин» із Косовом, але, як і раніше, не хоче підписувати угоду.

Про це 19 березня заявив президент Сербії Александар Вучич — наступного дня після того, як усно погодився реалізувати план нормалізації відносин, який підтримує ЄС.

«Сербія хоче мати нормальні стосунки із Косовом. Ми хочемо подорожувати, ми хочемо вести бізнес, ми не можемо жити ізольовано за стометровими стінами. Я не хотів підписувати вчора ввечері ні угоду, ні додаток до неї. Я не хочу підписувати будь-які міжнародні юридично зобовʼязуючі документи з Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежності», — сказав Вучич журналістам.

Сербія хоче приєднатися до Європейського Союзу, і умовою членства є нормалізація відносин із Косовом.