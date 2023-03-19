Президент Александар Вучич: Сербія хоче нормалізувати відносини з Косовом, але не підпише жодної угоди

Сербія хоче «нормальних відносин» із Косовом, але, як і раніше, не хоче підписувати угоду.
Про це 19 березня заявив президент Сербії Александар Вучич — наступного дня після того, як усно погодився реалізувати план нормалізації відносин, який підтримує ЄС.
«Сербія хоче мати нормальні стосунки із Косовом. Ми хочемо подорожувати, ми хочемо вести бізнес, ми не можемо жити ізольовано за стометровими стінами. Я не хотів підписувати вчора ввечері ні угоду, ні додаток до неї. Я не хочу підписувати будь-які міжнародні юридично зобовʼязуючі документи з Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежності», — сказав Вучич журналістам.
Сербія хоче приєднатися до Європейського Союзу, і умовою членства є нормалізація відносин із Косовом.
- 18 березня Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин. Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мають створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку ЄС протягом 150 днів організує донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Але поки сторони не виконають всі положення угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- 27 лютого в Брюсселі відбулася перша зустріч високого рівня в рамках діалогу Белград — Приштина. Темою зустрічі була європейська пропозиція щодо нормалізації відносин між Косовом та Сербією. Згідно з планом (ось він), сторони мають розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на основі рівноправності, а також взаємно визнати документи та національні символи, включно з паспортами, дипломами, номерними знаками та митними печатками. Однак тоді Вучич також заявив, що не підпише план для нормалізації відносин з Косовом — через пункти, що стосуються взаємного визнання та вступу Косова до ООН.