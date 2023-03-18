США вперше з початку повномасштабного вторгнення відновили депортацію росіян

США вперше з початку повномасштабного вторгнення рф до України відновили депортацію росіян, зокрема тих, хто тікав від мобілізації.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, кілька днів тому зі США до росії вислали чоловіка, який втік від мобілізації та намагався отримати притулок. До Штатів він потрапив із Мексики.

За словами адвоката, міграційна влада, яка розглянула прохання росіянина, дійшла висновку, що загроза відправки на війну не є достатньою підставою для надання притулку. Аналогічні рішення ухвалили щодо ще трьох утікачів із росії, проте зараз вони очікують на апеляцію.

The Guardian зазначає, що неясно, коли депортацію загалом відновлять. Офіційно в міграційній службі виданню лише підтвердили, що зараз відправляють громадян росії на батьківщину.