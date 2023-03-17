YouTube розблокував акаунт Дональда Трампа

Відеохостинг YouTube вирішив розблокувати акаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Він був заблокований два роки.

Про це пише BBC.

Трампу заборонили розміщувати відео на YouTube у січні 2021 року, відеохостинг заявив тоді, що канал Трампа порушив правила — підбурював до насильства.

«Починаючи з сьогоднішнього дня, канал Дональда Трампа більше не обмежений і може завантажувати новий контент», — зазначили у відеохостингу.

Там пояснили, що канал розблокували, щоб дати виборцям почути думки головних кандидатів напередодні президентських виборів у США. Але на нього поширюватимуться всі правила YouTube.