Литва приєдналася до позову України проти росії в ЄСПЛ

Європейський суд із прав людини задовольнив прохання Литви доєднатися до позову України проти росії щодо військової агресії рф та порушень прав людини. До цієї справи долучилися вже 26 європейських країн.

Про це пише LRT.

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що майбутнє рішення може стати основою для забезпечення правового захисту жертв російської військової агресії.

«Литва використовуватиме всі правові засоби, щоб дії агресора не залишилися безкарними. Росія повинна понести відповідальність за масові вбивства та каліцтва українського народу, руйнування будинків та іншої громадської інфраструктури. Їй також доведеться заплатити за всю шкоду, яку вона завдала», — заявила вона.