Україна подала новий позов до ЄСПЛ проти росії. Він стосується цивільного населення

Україна подала позов проти росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), звинувативши рф у військовому вторгненні та цілеспрямованих атаках на громадянське населення, що порушує міжнародне право.

У пресрелізі суду сказано, що скаргу було прийнято 23 червня. Голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду і поінформував про це росію.

У позові йдеться про масові порушення прав людини, скоєні рф на території України, а також про вбивства та затримання цивільних і руйнування тисяч об’єктів власності, що спричинило потік біженців.