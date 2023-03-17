Латвія заборонила вʼїзд 35 росіянам за підтримку війни в Україні. У списку — Надія Бабкіна та Лєра Кудрявцева

Латвія додала до списку небажаних осіб і заборонила вʼїзд 35 росіянам, які підтримали російську агресію в Україні.

Про це міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс оголосив 17 березня.

Рішення передбачає заборону на вʼїзд цих людей до Латвії на невизначений термін.

У списку:

колишній посол «ЛНР» у Москві Родіон Мірошник;

співаки Ярослав Дронов (Shaman), Акім Апачов (Гасанов), Наталія Качура, Надія Бабкіна, Олександр Маршал;

телеведучі Лєра Кудрявцева, Юлія Барановська, Руслан Осташко;

актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов, Станіслав Старовойтов;

політологи Євгеній Сатановський, Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, Дмитро Євстафʼєв;

журналісти Михайло Шахназаров та Юлія Вітязєва.

Латвія заявила, що рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну росії в Україні, а підтримка агресії означає відповідальність за скоєні злочини, «тому вʼїзд таких людей до Латвії неприпустимий».