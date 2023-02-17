Латвія дозволила передавати Україні машини, які вилучили у пʼяних водіїв

Сейм Латвії в остаточному читанні одноголосно ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України — українському уряду дозволили передавати машини, які вилучили у пʼяних водіїв.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

«Наразі ми можемо продавати конфісковані у пʼяних водіїв машини, здавати на переробку або розбирати на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», — заявив голова Комісії з оборони Раймонд Бергманіс, який відповідав за просування законопроєкту в Сеймі.

Рішення про передачу цих машин у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабінет міністрів. Процес передачі планують налагодити через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

Раніше премʼєр-міністр Кришʼяніс Каріньш заявив, що коаліція досягла домовленості про те, що конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі можуть бути передані для потреб української армії.