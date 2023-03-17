NYT: Пандемія коронавірусу могла початися з єнотоподібних собак, яких продавали на ринку в Ухані

Єнотоподібні собаки, яких продавали на ринку в китайському Ухані, могли бути повʼязані з початком пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє видання New York Times із посиланням на дослідження міжнародної групи вірусологів.

Починаючи із січня 2020 року науковці брали генетичні дані на ринку морепродуктів Хуанань і навколо нього. Тоді китайська влада закрила ринок, а тварин, яких там продавали, перевезли в інше місце. Дослідники взяли мазки зі стін, підлоги, металевих кліток і візків, які могли використовувати для транспортування інфікованих тварин.

У цих зразках науковці виявили генетичний матеріал єнотоподібних собак, які були заражені коронавірусом. Ці тварини могли передати COVID людям. Але переконливих доказів того, що інфікована тварина спровокувала пандемію, поки що немає. Детальний звіт із висновками міжнародної дослідницької групи ще не опублікували.