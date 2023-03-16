Австрія приєдналася до списку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти рф

Австрія приєдналася до переліку країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії. Таким чином їх уже стало 33 країни.
Про це у своєму Twitter написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
«Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу Ключової групи вже входять 33 держави», — пояснив він.
За словами Кулеби, зі збільшенням кількості таких країн зростає віра в те, що керівництво рф таки притягнуть до відповідальності.
- 19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може розглядати лише ті справи, в яких обидві сторони є членами суду (росія не є членом МКС) або справа передана Радою Безпеки ООН. Передача Радою Безпеки ООН справи до МКС теж є фактично неможливою, бо росія тоді використає свій статус постійного члена Ради Безпеки, щоб ветувати таке рішення.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня виступив проти планів Європейського Союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що можна просто провести судовий процес на базі Міжнародного кримінального суду.