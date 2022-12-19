Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан виступив проти створення спецтрибуналу щодо агресії рф. В ОП відреагували

В Офісі президента відреагували на пропозицію головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана не створювати спецтрибунал, щоб засудити російську верхівку за злочин агресії, а провести судовий процес на базі Міжнародного кримінального суду. В ОП вважають цю ідею поганою. Про це, відповідаючи на запитання кореспондента «Бабеля», розповіли заступник голови ОП Андрій Смирнов та посол МЗС із особливих доручень Антон Кориневич. На думку Хана, варто змінити Римський статут для того, щоб мати змогу почати процес проти російської верхівки. Це дозволить провести суд на базі Міжнародного кримінального суду. Однак в ОП вважають, що процес змін до статуту може затягнутися на дуже довгий час.

Смирнов зазначив, що наразі там не бачать можливості, як МКС може почати цей процес. Також він підкреслив, що наразі від Хана пролунали лише такі заяви, але жодних конкретних пропозицій або дій не було. «Якщо просто бути незгодним зі створенням спецтрибуналу — це шкодить, бо насправді Карім Хан робить дуже багато корисних речей [...] Якщо це не політична заява, а реальна ідея, то до цієї ідеї треба прикласти дорожню карту, щоб весь цивілізований світ і Україна бачили, як це має працювати», — пояснив він. За його словами, всі країни, які ратифікували Римський статут, мають дати згоду на його зміну. Цей процес може затягнутися на приблизно десять років. Смирнов додав, що якщо прокурор знає, як обійти суверенний імунітет путіна, застосувавши МКС у нормальних часових рамках, він має про це сказати. Він підкреслив, що безглуздо, коли для запуску механізму спецтрибуналу треба 10 років, а щоб висунути обвинувачення — два місяці.

За словами Смирнова, створений спецтрибунал може провести такий процес та винести вирок набагато швидше. До того ж, він додав, що за девʼять місяців вторгнення Міжнародний кримінальний суд досі не зареєстрував жодного провадження через воєнні злочини росіян, тому що мандат МКС не дозволяє це зробити. Крім цього він підкреслив, що навіть якщо Україна ратифікує Римський статут, а росія — ні, це все одно не дозволить МКС розслідувати ці злочини. Водночас посол МЗС із особливих доручень Антон Кориневич нагадав, що злочин агресії зʼявився у Римському статуті у 1998 році. Однак МКС отримав право розслідувати такі злочини лише після того, коли буде ухвалене загальноприйняте визначення цього злочину. А перемовини про це тривали аж до 2010 року. Він пояснив, що зміна юрисдикції Римського статуту може забрати роки і десятиліття, і навіть якщо це станеться, то не можна буде судити за те, що відбувається в Україні зараз, бо «воно не має ретроспективної дії».