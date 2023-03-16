Естонія передасть Україні черговий пакет військової допомоги — там буде снайперська зброя та спецзасоби

Уряд Естонії вирішив направити Україні черговий пакет військової допомоги.
Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.
Новий пакет допомоги від Естонії має вартість €494 300. Він містить напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне обладнання, патрульні катери та теплові камери, а також медичне обладнання.
- Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму майже €400 мільйонів, або понад 1% ВВП. У минулому Естонія передала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби звʼязку, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски тощо) та упаковки для сухих продуктів.
- 26 лютого 2023 року Естонія передала Україні автомати, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори та зарядні пристрої, а також одяг.