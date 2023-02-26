Естонія передала Україні чергову військову допомогу

Естонія передала Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається зі зброї та техніки для Сил спеціальних операцій.

Про це 26 лютого оголосило Міністерство оборони Естонії.

До пакета допомоги входять автомати, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори та зарядні пристрої, а також одяг.

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Естонії Ханно Певкур, 26 лютого 2023 року, Київ. Twitter / Олексій Резніков

Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму майже €400 мільйонів — або понад 1% ВВП. У минулому Естонія передала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби звʼязку, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски тощо) та упаковки для сухих продуктів. У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польових шпиталі та медикаменти на суму близько €15 мільйонів. Третій польовий госпіталь буде у співпраці з Нідерландами та Норвегією.

Міноборони Естонії просить фінансову компенсацію за подаровану техніку через Європейський фонд світу. Звідти, на підставі вже прийнятих рішень, Естонія отримає компенсацію у розмірі €156 мільйонів.