Міносвіти оприлюднило пробний варіант НМТ з фізики

Міністерство освіти і науки оприлюднило демонстраційний варіант завдань Національного мультипредметного тесту з фізики.
Для вступників, які не можуть працювати протягом 60 хвилин за компʼютером, планшетом або телефоном, демонстраційний варіант тесту доступний за посиланням. Файл можна завантажити, виконати завдання, а потім звірити відповіді з правильними.
Як на пробному, так і на реальному тестуванні можна користуватися довідковими матеріалами (формулами).
Також учасники зможуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання та змінювати варіант відповіді. У Міністерстві освіти наголосили, що реальний тест не буде складнішим за демонстраційний варіант.
- У 2023 року в Міністерстві освіти і науки України вирішили відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання. Замість нього буде Національний мультипредметний тест. Це тестування міститиме завдання з трьох предметів, два з яких — обовʼязкові (українська мова та математика), а один на вибір — історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. На складання тесту даватимуть 180 хвилин. НМТ пройде у дві сесії — основну та додаткову, так само як ЗНО. Реєстрація запланована на квітень.
- 13 березня зʼявився демонстраційний варіант завдань Національного мультипредметного тесту з історії України.