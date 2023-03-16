Міносвіти оприлюднило пробний варіант НМТ з фізики

Міністерство освіти і науки оприлюднило демонстраційний варіант завдань Національного мультипредметного тесту з фізики.

Для вступників, які не можуть працювати протягом 60 хвилин за компʼютером, планшетом або телефоном, демонстраційний варіант тесту доступний за посиланням. Файл можна завантажити, виконати завдання, а потім звірити відповіді з правильними.

Як на пробному, так і на реальному тестуванні можна користуватися довідковими матеріалами (формулами).

Також учасники зможуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання та змінювати варіант відповіді. У Міністерстві освіти наголосили, що реальний тест не буде складнішим за демонстраційний варіант.