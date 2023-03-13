Міносвіти оприлюднило пробний варіант мультипредметного тесту з історії України

Міністерство освіти і науки оприлюднило демонстраційний варіант завдань Національного мультипредметного тесту з історії України для вступників у виші.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Майбутні учасники можуть скласти тест в онлайн тут. У ньому 30 завдань, які треба виконати за 60 хвилин. Інтерфейс пробного тесту відрізняється від того, який буде в реальному НМТ, однак структура, тип завдань та тривалість виконання аналогічні реальному вступному тесту. Також тест можна завантажити файлом.

Крім того, наразі можна пройти тести з обовʼязкового блоку — українська мова та математика. Пробні НМТ з інших предметів оприлюднять не пізніше ніж у травні.