ОК «Південь»: У Чорному морі помітили нетипову активість росіян — імовірно, вони шукають американський безпілотник

У Чорному морі Сили оборони України зафіксували нетипову активність росіян — вони вивели 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.

Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Серед 20 російських суден у Чорному морі є чотири ракетоносії, один з яких підводний. Максимальний залп, який вони можуть випустити, — 28 ракет.

На думку Гуменюк, розсередженість російських кораблів і багато одиниць допоміжного флоту можуть свідчити про те, що росіяни хочуть знайти уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper.

За даними американських військових, безпілотник лежить на глибині понад кілометр. Його дістати дуже важко, і США, найімовірніше, не будуть цього робити. У Москві заявили, що спробують дістати уламки дрону. ABC News пише, що в районі падіння Reaper помітили російські кораблі.

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що, за його даними, росіяни поки не змогли дістатися до уламків дрону.

За словами речниці, окупанти намагаються приховати свої дії від українських військових, але спостереження дає свої результати — захисники України бачать і розуміють кроки росіян наперед.