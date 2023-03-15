NASA представило новий скафандр для астронавтів місії Artemis

Американське космічне агентство NASA представило нові скафандри для астронавтів місії Artemis III.

Новий одяг розробила компанія Axiom Space. На презентації костюма інженер з Axiom показав, як він може в ньому легко присідати й пересуватися. Великий прозорий шар навколо голови забезпечує широку видимість, а також освітлення, що буде важливо, коли астронавти увійдуть у затінені кратери поблизу південного полюса Місяця. Також є кріплення для камери високої роздільної здатності. Астронавти потраплятимуть у скафандр і виходитимуть із нього через «люк» у задній частині. На спині знаходиться схожий на рюкзак пристрій, що містить систему життєзабезпечення.

Основна відмінність прототипу, показаного сьогодні, від того, що вирушить на Місяць, полягає в тому, що ті, що вирушать на Місяць, будуть білими, а не темними — щоб відбивати тепло та захищати астронавтів від екстремально високих температур.

NASA

NASA звернулось до приватної компанії, розраховуючи, що вона зробить усе швидше й дешевше.