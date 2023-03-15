NASA представило новий скафандр для астронавтів місії Artemis

Американське космічне агентство NASA представило нові скафандри для астронавтів місії Artemis III.
Новий одяг розробила компанія Axiom Space. На презентації костюма інженер з Axiom показав, як він може в ньому легко присідати й пересуватися. Великий прозорий шар навколо голови забезпечує широку видимість, а також освітлення, що буде важливо, коли астронавти увійдуть у затінені кратери поблизу південного полюса Місяця. Також є кріплення для камери високої роздільної здатності. Астронавти потраплятимуть у скафандр і виходитимуть із нього через «люк» у задній частині. На спині знаходиться схожий на рюкзак пристрій, що містить систему життєзабезпечення.
Основна відмінність прототипу, показаного сьогодні, від того, що вирушить на Місяць, полягає в тому, що ті, що вирушать на Місяць, будуть білими, а не темними — щоб відбивати тепло та захищати астронавтів від екстремально високих температур.
NASA звернулось до приватної компанії, розраховуючи, що вона зробить усе швидше й дешевше.
- У листопаді 2021 року NASA оголосило, що перенесло місію Artemis з доставки людей на поверхню Місяця (першої жінки та 13-го чоловіка) на 2025 рік. Це буде перша після Аполлона-17 у 1972 році місія, яка має доставити людей на поверхню Місяця. Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці, так його не доведеться доставляти з Землі, що знизить вартість дослідження Місяця.