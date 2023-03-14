Полковника з Міноборони спіймали на хабарі. Він оформлював довідки про непридатність до служби

Держбюро розслідувань затримало на хабарі в $9 тисяч заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони. Він оформлював документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку.

Про це пише пресслужба ДБР.

Такі документи надають право на виїзд за кордон. За отримані гроші полковник готував висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Чоловіка затримали під час передачі документів та отримання грошей.

Під час обшуків правоохоронці знайшли документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин рф, зброю та гроші.