Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 протягом чотирьох-шести тижнів, заявив польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.

Як передає RP, так Моравецький відповів на запитання журналістів, повʼязане з нещодавньою заявою президента Польщі Анджея Дуди в інтервʼю CNN. Тоді він сказав, що його країна готова передати ЗСУ усі свої 28 винищувачів МіГ-29. Це буде зроблено у складі міжнародної коаліції.

На початку березня Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні МіГ-29. Згодом стало відомо, що Словаччина готується передати Україні 10 з 11 цих винищувачів, але спершу це має затвердити парламент.