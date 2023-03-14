Британці вперше зафільмували гігантський айсберг, який відколовся від Антарктиди в січні

Британська антарктична служба опублікувала перші аерофотозйомки масивного айсберга, який відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді в січні.
Про це пише Science Alert.
Гігантський айсберг завбільшки з Лондон відколовся від Антарктиди неподалік британської дослідницької станції «Галлей». Це сталося за 10 років після появи перших тріщин. Айсберг назвали A81.
Величезний шмат льоду, який видно на цих кадрах — лише верхівка айсберга. Більша його частина прихована під водою і простягається на сотні метрів у глибину.
Зараз A81 відплив за 150 км від місця розколу. Айсберги такого розміру не тільки становлять загрозу для полярників, але й можуть значно вплинути на місцеву екологію.
«Айсберг такого розміру матиме великий вплив на океанські екосистеми, які підтримують багате розмаїття морської дикої природи в цьому регіоні Антарктики. Ці наслідки можуть бути як позитивними, так і негативними», — розповів еколог Герайнт Тарлінг.
- У 2016 році зростаюче провалля вздовж шельфового льодовика Бранта спонукало британців перемістити станцію «Галлей» на 23 км углиб Антарктиди.
- Науковці виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики, а це, своєю чергою, може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.
- Наразі Антарктиду оточує менше морського льоду, ніж будь-коли з кінця 1970-х, відколи почали використовувати супутники для його вимірювання.