В Іспанії перша група українських військових до кінця тижня завершить навчання на танках Leopard-2A4

Перша група українських військових завершить навчання на бойових танках Leopard 2A4 в Іспанії вже цього тижня.
Про це заявили у Міністерстві оборони Іспанії, пише CNN.
Тренування завершують 10 укомплектованих екіпажів і допоміжний персонал — загалом 55 військовослужбовців.
«Ці курси були започатковані після офіційного оформлення зобовʼязання Іспанії сприяти обороні України танками. Тоді Україна звернулася з проханням про підготовку екіпажів і обслуговуючого персоналу для оперативного розгортання наданих основних бойових танків Leopard 2A», — заявили в оборонному відомстві Іспанії.
- 23 лютого іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час візиту до Києва заявив, що його країна розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard.
- Уряд Іспанії витратить €4,1 мільйона на ремонт танків Leopard 2A4 німецького виробництва, щоб відправити їх в Україну.