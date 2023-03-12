Рада планує збільшити військові видатки на 500 млрд грн

У Верховній Раді хочуть змінити державний бюджет та збільшити військові видатки на 500 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більш ніж пів трильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн. Це найбільше збільшення бюджету в історії України», — повідомив Железняк.

За словами народного депутата, зміни планують внести вже цього місяця.