Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2023 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет на 2023 рік». Більшість видатків підуть на сферу оборони.

Про це повідомляється на сайті законопроєкту.

Доходи держбюджету очікуються на рівні 1,3 трильйона гривень, видатки — 2,6 трильйона. Граничний обсяг дефіциту становитиме 1,3 трильйона гривень, або 20,6% ВВП. Його планують покривати коштом допомоги партнерів. Граничний обсяг державного боргу планують утримати на рівні 6,4 трильйона гривень.

У держбюджет також заклали прожитковий мінімум на рівні 2 589 гривень та мінімальну заробітну плату на рівні 6 700 гривень.

Очікується, що ВВП зросте на 4,6%, інфляція становитиме близько 30%, а курс валют буде 42 гривні за долар.