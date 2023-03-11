Росія вивезла з України понад 2 тисячі дітей-сиріт

Росія незаконно вивезла 2 161 українську дитину-сироту. Про це 11 березня в інтервʼю «Українському радіо» повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

»Коли ми говоримо про рф, то лише українських сиріт — тих, що у нас є в реєстрі — 2 161 дитина, що незаконно вивезла росія», — зазначила Верещук.