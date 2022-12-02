Через війну 11,5 млн українців перемістилися по країні або виїхали за кордон. Частину з них депортували окупанти

Від початку повномасштабного вторгнення рф у межах України та за кордон загалом перемістилися понад 11,5 мільйона українців.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«В умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни і тієї гуманітарної кризи, яку ми сьогодні маємо, проблема торгівлі людьми набуває нової актуальності. Сьогодні перед нами є нові виклики — це гуманітарна криза, це переміщення мільйонів українців за кордон у пошуках більш спокійного, безпечного місця, а також така проблема, як примусове переміщення, депортація українців, зокрема дітей, у рф, у білорусь і на тимчасово окуповані території», — наголосила Павліченко.

За її словами, з початку вторгнення рф у межах держави та за кордон загалом переміщено понад 11,5 мільйона людей.

«Якщо західні країни надають допомогу українцям, росія примусово вивозить наших громадян, примушує проходити фільтраційні заходи і фактично депортує під виглядом так званого порятунку. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і Україна порушує це питання на всіх рівнях», — заявила заступниця міністра.

Вона також повідомила, що в Україні створюються центри допомоги врятованим.