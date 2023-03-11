IRIB: Іран завершив угоду купівлі винищувачів Су-35 у росії

Іран завершив процедуру закупівлі російських винищувачів Су-35. Про це повідомляє іранське державне телебачення IRIB із посиланням на постійне представництво Ірану в ООН. Літак має вдосконалену радіолокаційну системі і є одним із найпотужніших винищувачів четвертого покоління у світі. Максимальна швидкість цього винищувача становить 1 500 км/год на малій висоті та 2 500 км/год на великій висоті, а ресурс двигунів становить 4 тисячі годин за період служби.

Цей винищувач одночасно озброєний ракетами класу «повітря — повітря», «повітря — земля», протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами. Максимальна вага переносного озброєння Су-35 становить вісім тонн. Reuters пише, що в складі ВПС Ірану лише кілька десятків ударних літаків: як російські, так і застарілі американські моделі, придбані до іранської революції 1979 року.