Іран заявив, що розробив крилату ракету дальністю 1 650 км

Командувач іранських Повітряно-космічних сил «Корпусу вартових Ісламської революції» Амір Алі Гаджізаде оголосив про створення крилатої ракети великої дальності, яка здатна досягати цілей на відстані до 1 650 кілометрів.

Про це пише Reuters.

Ракета отримала назву Paveh. Гаджізаде заявив, що вона значно посилить арсенал Ірану, але її характеристики не розкрив. Попри заяви офіційного Тегерану, що ракетна програма є суто оборонною та має стримуючий характер, Гаджізаде погрожував експрезиденту США Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео.

«Ми прагнемо вбити Трампа і Помпео», — сказав Гаджізаде, пояснивши це помстою за вбивство генерала Касема Сулеймані.