Іран заявив, що розробив крилату ракету дальністю 1 650 км

Командувач іранських Повітряно-космічних сил «Корпусу вартових Ісламської революції» Амір Алі Гаджізаде оголосив про створення крилатої ракети великої дальності, яка здатна досягати цілей на відстані до 1 650 кілометрів.
Про це пише Reuters.
Ракета отримала назву Paveh. Гаджізаде заявив, що вона значно посилить арсенал Ірану, але її характеристики не розкрив. Попри заяви офіційного Тегерану, що ракетна програма є суто оборонною та має стримуючий характер, Гаджізаде погрожував експрезиденту США Дональду Трампу і держсекретарю Майку Помпео.
«Ми прагнемо вбити Трампа і Помпео», — сказав Гаджізаде, пояснивши це помстою за вбивство генерала Касема Сулеймані.
- 3 січня 2020 року американські сили атакували військову базу поблизу аеропорту Багдаду та вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Дональд Трамп назвав Сулеймані терористом, а Іран пообіцяв помститись. 8 січня і 12 березня 2020 року три американські бази в Іраку були атаковані. Суд Ірану після цього видав ордер на арешт Трампа, а «Корпус вартових Ісламської революції» назвав ракету на честь Сулеймані.