Міністр оборони Олексій Резніков: Від початку вторгнення росіяни випустили по Україні 821 ракету

Росія від початку повномасштабного вторгнення і станом на 10 березня випустила по Україні 821 крилату й балістичну ракету.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.

Резніков уточнив, що починаючи з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масових ракетних атак по території України.

«Коли кажу слово «масові» — це означає, що ворог застосовує крилаті, балістичні ракети, а також іранські дрони в кількості від 50 до 90 одиниць за одну атаку. Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, — сказав Олексій Резніков.