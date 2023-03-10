Норвегія передасть Україні щонайменше три установки NASAMS

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам анонсував передачу Україні двох взводів систем ППО NASAMS. Зазвичай до складу одного взводу входять 3—4 пускові установки.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Норвегії.
«Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе», — сказав він, додавши, що Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і кращі системи ППО.
Глава Міноборони заявив, що його країна також готова провести навчання для українських військових з використання та обслуговування NASAMS.
У Міністерстві зазначають, що продовження російських атак на українську інфраструктуру підкреслює необхідність подальшого вдосконалення протиповітряної оборони України.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. CША передали Україні дві такі системи й оплатили виробництво ще шести.