Петиція про обовʼязкове статеве виховання в школах набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Зеленський

Петиція на сайті Офісу президента про обовʼязкове статеве виховання в школах набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
Про це йдеться на сайті ОП.
Ініціаторами петиції стали громадський альянс «Політична дія жінок» та ресурс «Гендер в деталях». Вони закликали сприяти розробці програми статевого виховання дітей.
«В умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство. Через відсутність навичок аналізу інформації діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести», — зазначили там.
За їхніми словами, статеве виховання дітей та молоді знижує ризики насильства, рівень злочинності та кількість підліткових вагітностей.
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