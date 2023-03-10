Петиція про обовʼязкове статеве виховання в школах набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Зеленський

Петиція на сайті Офісу президента про обовʼязкове статеве виховання в школах набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті ОП.

Ініціаторами петиції стали громадський альянс «Політична дія жінок» та ресурс «Гендер в деталях». Вони закликали сприяти розробці програми статевого виховання дітей.

«В умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство. Через відсутність навичок аналізу інформації діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести», — зазначили там.

За їхніми словами, статеве виховання дітей та молоді знижує ризики насильства, рівень злочинності та кількість підліткових вагітностей.