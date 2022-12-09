У Франції презервативи для молоді стануть безкоштовними з 2023 року

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що з 1 січня 2023 року аптеки країни безкоштовно видаватимуть презервативи молоді віком від 18 до 25 років.

«Ми робимо маленьку революцію у профілактиці. Кількість захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді зростає», — написав він у Twitter.

Як передає AFP, Макрон оголосив про новий захід, говорячи про необхідність контрацепції та запобігання поширенню ВІЛ. Це рішення доповнить низку інших профілактичних заходів.

Крім того, із 2023 року люди віком до 26 років зможуть безкоштовно обстежитися на всі захворювання, які передаються статевим шляхом, а не лише на ВІЛ.