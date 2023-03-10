Суд в Україні заочно судитиме президента-втікача Януковича за підбурювання своїх охоронців до дезертирства

Суд в Україні дав дозвіл на заочний судовий процес над президентом-втікачем Віктором Януковичем за підбурювання своїх охоронців до дезертирства. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону.

Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Крім Януковича, по цій справу також проходитиме колишній заступник начальника УДО — начальник Служби безпеки президента України. Його звинувачують у дезертирстві.

«Ухвалення судом цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та ухвалити кінцеве рішення за предʼявленим обвинуваченням без участі обвинувачених», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Янукович спільно з очільником своєї охорони двічі незаконно перетинав державний кордон, а також переправляв через нього людей.

Також він у Севастополі підбурював своїх охоронців до дезертирства — він закликав їх втекти до росії.

Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками рф, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше ніж 20 осіб до рф.