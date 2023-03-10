У «Дії» стартувало нове опитування — пропонують перейменувати Південну залізницю

У додатку «Дія» стартувало нове опитування — українцям пропонують перейменувати Південну залізницю, яка досі має назву часів Російської імперії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Пропонуються чотири варіанти: Харківська, Слобожанська, Слобідська або Східна. Опитування триватиме до 17 березня.
У застосунку вже обрали нову назву Південно-Західної залізниці. Найбільше голосів набрала назва Центральна (проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тис. за цей варіант).
- 21 лютого «Укрзалізниця» оголосила, що розпочала трирічну програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися імперських і російських назв, позначок та зображень на будь-яких обʼєктах залізничного транспорту. Серед інших важливих змін: із залізничних квитків вилучать російську мову, а радянську систему залізничних світлофорів замінять на загальноєвропейську.