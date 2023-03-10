У «Дії» стартувало нове опитування — пропонують перейменувати Південну залізницю

У додатку «Дія» стартувало нове опитування — українцям пропонують перейменувати Південну залізницю, яка досі має назву часів Російської імперії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пропонуються чотири варіанти: Харківська, Слобожанська, Слобідська або Східна. Опитування триватиме до 17 березня.

У застосунку вже обрали нову назву Південно-Західної залізниці. Найбільше голосів набрала назва Центральна (проголосували 1,1 млн українців. З них — понад 417,2 тис. за цей варіант).