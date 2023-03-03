У «Дії» нове голосування — треба обрати нову назву для Південно-Західної залізниці

У застосунку «Дія» запустили нове голосування — треба обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.

Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 3 березня.

Південно-Західна залізниця географічно розташована на півночі України, але отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україна була її південно-західною частиною. Вибрати можна серед 4 варіантів:

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Для того щоб проголосувати, треба відкрити «Дію», натиснути «Послуги», обрати «Опитування» і зробити свій вибір. Опитування триватиме до 10 березня.