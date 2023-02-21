«Укрзалізниця» за три роки повністю викорінить російські та імперські назви

«Укрзалізниця» розпочала трирічну програму «Залізна українізація», щоб повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких обʼєктах залізничного транспорту.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін.

«Пора нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на звалище історії все, що повʼязує нас і заважає розвиватися. Час повністю українізувати залізницю», — підкреслив Камишін.

Програма розрахована на три роки і реалізовуватиметься у декілька етапів. Планується українізувати все, що досі повʼязувало залізничну галузь України з країною-агресором: назви регіональних філій, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви.

Зокрема, змінять назви регіональних відділень УЗ, наприклад, Південна залізниця або Південно-Західна, тому що вони відображують географічні особливості ще СРСР. В УЗ закликали українців запропонувати свої варіанти назв філій.

Також змінять позначення «нульового кілометра»: раніше його розраховували від Москви, тепер рахуватимуть від центрального залізничного вокзалу в Києві.

Серед інших важливих змін: із залізничних квитків вилучать російську мову, замінять радянську систему залізничних світлофорів на загальноєвропейську.