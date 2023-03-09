Грузинська влада розповіла, як планує відкликати скандальний законопроєкт про «іноагентів». Але акції протесту продовжаться

У керівній партії Грузії «Грузинська мрія» розповіли, як планують відкликати скандальний законопроєкт про «іноагентів». Але грузини все одно планують виходити на мітинги.
Про це пише «Ехо Кавказа».
У партії розповіли, що не можуть просто так відкликати законопроєкт. Таких процедур не передбачено. Тому там хочуть провалити голосування за нього в другому читанні.
Що стосується другого законопроєкту, то його вже відкликала партія «Сила народу», яка його ініцювала.
Також очільник парламенту Шалва Папуашвілі відкликав обидва документи з Венеційської комісії, куди їх відправили для оцінки.
Але наразі це не зупинило протестувальників. Вони планують о 19:00 знову виходити на мітинги з вимогою відпустити всіх затриманих на акціях та пояснити чіткий механізм відкликання законопроєкту.
- 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про «іноагентів». Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагент». Це фактично копія російського закону. Після ухвалення законопроєкту в Тбілісі почалися масові протести, до учасників акції застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У перший день протестів затримали 66 людей.
- У ЄС заявили, що законопроєкт суперечить умовам вступу країни до блоку, посольство США в Грузії назвало ухвалення цього документа «чорним днем для грузинської демократії», а президент Саломе Зурабішвілі заявила, що ветує закон. Уночі з 8 на 9 березня у Грузії тривали протести проти цього законопроєкту. У Тбілісі поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали сміттєві баки, зводили барикади. Згодом влада заявила, що відкличе законопроєкт.