«Провокація, зрежисирувана в Кремлі». СБУ відреагувала на звинувачення про замах на керівництво Придністровʼя

Звинувачення Служби безпеки України в підготовці теракту в невизнаному Придністровʼї слід розглядати виключно як провокацію, зрежисирувану в Кремлі.

Про це заявили у пресслужбі СБУ.

«Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії – розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу», — наголосили у Службі безпеки.