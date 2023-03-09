Невизнане Придністровʼя звинуватило СБУ у спробі замаху на керівництво ПМР.
Так зване міністерство держбезпеки невизнаного Придністровʼя звинуватило українську Службу безпеки в підготовці замаху на низку посадових осіб ПМР.
Відомство заявило, що запобігло теракту і затримало підозрюваних. Вони вже нібито дають свідчення. Подробиці обіцяють згодом, але чомусь на Першому Придністровському телеканалі у фільмі-розслідуванні, який показуватимуть о 20:00.
Російські ЗМІ тим часом стверджують, що замах нібито готувався на лідера ПМР Вадима Красносельського.
СБУ поки не відреагувала на звинувачення.
- Росія з лютого цього року активно розкручує тезу, що Україна нібито готується атакувати Придністровʼя. Україна це спростовує, проте Сили оборони готуються до можливих ворожих провокацій та будують фортифікаційні споруди.
- На початку березня МЗС росії озвучило нові звинувачення на адресу України щодо Придністровʼя. Там стверджували, що українські війська нібито «планують невибіркові удари по радіаційно небезпечних обʼєктах задля зараження місцевості», щоб звинуватити в цьому російську армію.
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.