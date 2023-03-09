Невизнане Придністровʼя звинуватило СБУ у спробі замаху на керівництво ПМР.

Так зване міністерство держбезпеки невизнаного Придністровʼя звинуватило українську Службу безпеки в підготовці замаху на низку посадових осіб ПМР.

Відомство заявило, що запобігло теракту і затримало підозрюваних. Вони вже нібито дають свідчення. Подробиці обіцяють згодом, але чомусь на Першому Придністровському телеканалі у фільмі-розслідуванні, який показуватимуть о 20:00.

Російські ЗМІ тим часом стверджують, що замах нібито готувався на лідера ПМР Вадима Красносельського.

СБУ поки не відреагувала на звинувачення.