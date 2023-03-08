Євросоюз до кінця березня підготує 11 тисяч українських військових

Допоміжна тренувальна місія ЄС для України до кінця березня завершить підготовку 11 тисяч українських військовослужбовців. Місія Європейського Союзу підготує екіпажі для танків, які будуть передані в Україну від країн-членів НАТО.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

За його словами, до кінця року кількість навчених військових фахівців сягатиме 30 тисяч.

Також Боррель запропонував план із трьох пунктів щодо постачання снарядів Україні на €2 мільярди: постачання наявних запасів, закупівля боєприпасів калібру 155 мм та переведення промисловості в режим військового стану.